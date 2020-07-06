تسجيل 324 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة في اقليم كردستان

اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، الاثنين، عن تسجيل 324 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة في الاقليم. وقالت صحة الاقليم في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 11 وفاة و324 اصابة خلال 24 ساعة في الاقليم". واعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 1796 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 1724 مصاباً.

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