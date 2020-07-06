مقتل منتسب في الحشد بصد هجوم مسلح في المقدادية

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بمقتل منتسب في الحشد الشعبي نتيجة صد هجوم لداعش باطراف المقدادية. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "الحشد الشعبي صد هجوما لعناصر تنظيم داعش الارهابي في اطراف ناحية المقدادية بمحافظة ديالى". واضاف ان "صد التعرض اسفر عن مقتل منتسب في الحشد الشعبي".



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