اللجنة العليا تتخذ قرارات عدة منها الاستمرار بفرض الحظر الجزئي والكلي

اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الاثنين، قرارات عدة منها الاستمرار بفرض الحظر الكلي والجزئي، وغلق عيادات الأطباء والمجمعات الطبية ابتداءً من يوم غد ولمدة أسبوعين.

وشددت اللجنة بحسب وكالة الانباء العراقية، على "تطبيق الإجراءات الصحية لاسيما ما يتعلق بارتداء الكمام والتباعد الجسد". وقررت اللجنة العليا "الاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي والكلي، وغلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية ابتداء من يوم غد ولمدة أسبوعين".



واكدت اللجنة العليا، على "عدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنافذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع"، مبينة انه "تم التأكيد على منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري". واكدت اللجنة العليا، على "عدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنافذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع"، مبينة انه "تم التأكيد على منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري".

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