انقرة تؤكد استمرار عملياتها شمال العراق ردا على انتقادات بغداد لعملياتها

ردت الخارجية التركية على انتقادات بغداد لعمليات أنقرة العسكرية شمال العراق، وأكدت عزم تركيا على اتخاذ التدابير الضرورية ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان رد فيه على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي "مخلب النسر" ومخلب النمر"، إن "تركيا عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودنا وأمننا واستقرارنا".
وأضاف اقصوي، أن "أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، ضد تنظيم PKK شمالي العراق"
وأضاف اقصوي، أن "أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، ضد تنظيم PKK شمالي العراق"
وتابع: "نؤكد مجدداً استعدادنا للتعاون مع العراق في مكافحة التنظيم الإرهابي المهددة لأمنه وسيادته".
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