وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 130 ألفاً

كشف إحصاء حديث لوكالة "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تجاوزت 130 ألفاً، اليوم الاثنين، وسط تصاعد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" الذي تحول إلى جائحة عالمية.
وتشكل هذه الأرقام ضغطا على الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى إلى إعادة فتح الاقتصاد الأميركي في أقرب وقت ممكن، لتقليل التبعات الناجمة عن الإغلاق وتشديد الإجراءات الوقائية.
واستمر المعدل الإجمالي للزيادة في الوفيات بالولايات المتحدة في الانخفاض على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلةالماضية.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن ارتفاع عدد الإصابات بجائحة كوفيد 19 ناتج عن زيادة الاختبارات التي تجريها الولايات المتحدة للكشف عن فيروس كورونا، وعاد مرة أخرى ليصف فيروس كرونا بأنه "فيروس الصين"، رغم ما تثيره هذه الصفة من انتقادات واتهامات بـ"العنصرية".
واستمر المعدل الإجمالي للزيادة في الوفيات بالولايات المتحدة في الانخفاض على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلةالماضية.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن ارتفاع عدد الإصابات بجائحة كوفيد 19 ناتج عن زيادة الاختبارات التي تجريها الولايات المتحدة للكشف عن فيروس كورونا، وعاد مرة أخرى ليصف فيروس كرونا بأنه "فيروس الصين"، رغم ما تثيره هذه الصفة من انتقادات واتهامات بـ"العنصرية".
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