العميد المحجوب : الوجود العسكري التركي في ليبيا هو إحتلال وستتم مقاومته بكل السبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، الإثنين، إن الوجود العسكري التركي في ليبيا هو احتلال وستتم مقاومته بكل السبل الممكنة .



وأكد في تصريح وفقا لموقع العين الإخبارية، أن الوجود التركي في ليبيا يعد احتلالا واستعمار يجب مواجهته من قبل القوات المسلحة والسلطات الشرعية في ليبيا والتابعة لمجلس النواب الليبي المعترف به دوليا.

مدير إدارة التوجيه المعنوي وخلال تصريحاته تساءل عن سبب الوجود التركي غير القانوني في ليبيا، مستغربا تصريحات صادرة من أنقرة حول البقاء في ليبيا للأبد

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وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ومعه رئيس الأركان التركي يشار غولر قد زارا طرابلس، الجمعة الماضية، واجتمعا بالقيادات العسكرية التركية وبعض قيادات المليشيات الليبية التابعة لها.

وقالت مصادر إن الزيارة كانت بهدف ترتيب اتفاقيات جديدة مع مليشيات الوفاق اضافة الى ترتيبات انشاء قواعد عسكرية في غرب ليبيا

وشهدت قاعدة الوطية جنوب غربي طرابلس ضربة جوية، فجر الأحد، تدمير منظومات دفاع جوي تركية كانت تركيا وضعتها داخل القاعدة تمهيدا لتحويلها قاعدة عسكرية تركية في غرب ليبيا

وعلى صعيد آخر اجتمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الإثنين، برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشةُ عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المُسلحة في كافة الاتجاهات، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة القادمة