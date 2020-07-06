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الأمن البلجيكي يحذر من الإسلام السياسي الذي يروج له أردوغان والإخوان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

الأمن البلجيكي يحذر من الإسلام السياسي الذي يروج له أردوغان والإخوان

متابعات_ الخليج 365

حذر جهاز الأمن البلجيكي من أن "الإسلام السياسي"، بما في ذلك النسخة التي يروج لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، وتنظيم الإخوان تشكل تهديدا للبلاد.

 

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وأدرج التقرير السنوي لجهاز أمن الدولة البلجيكي، "الإسلاموية" (الإسلام السياسي) كأحد التهديدات التي تواجهها بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية.

 

واعتبر (في إس إس إي) أن صعود التطرف اليميني، والعدد المتزايد من الطلاب العسكريين في الجامعات، البلجيكية من التهديدات الرئيسية الثلاثة.

 

ووفقًا للتقرير، ينتشر في بلجيكا إلى جانب النسخة التركية من الإسلام، "التيار المدخلي"، الذي ينتمي إليه "المداخلة" أو "المدخليون"، وهو نوع من الفكر القائم على تعاليم تتماشى مع جماعة "الإخوان"، التي تصنف كمنظمة إرهابية في عدة دول

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