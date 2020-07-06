شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 4207 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements كما كشفت الوزارة عن تعافي 4398 ، وأعلنت تسجيل 52 حالة وفاة. ووفقا لإحصاء اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 213.716 حالة، من بينها 62.114 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2254 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 149.634 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1968 حالة وفاة.

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