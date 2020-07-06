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السعودية تسجل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

السعودية تسجل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 4207  إصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

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كما كشفت الوزارة عن تعافي  4398 ، وأعلنت تسجيل  52  حالة وفاة.

 

ووفقا لإحصاء اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 213.716 حالة، من بينها 62.114 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2254 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 149.634 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1968 حالة وفاة.

 

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