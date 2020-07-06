مجلس الوزراء يقرر وقف البناء في مناطق بالقاهرة والجيزة مدى الحياة

أعلن مجلس الوزراء اليوم الإثنين عن وقف أعمال البناء في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة مدى الحياة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، إن جولة رئيس الوزراء اليوم امتدت لأربع ساعات ونصف وبدأت بزيارة مرور الجيزة بمدينة 6 أكتوبر لتفقدها قبل افتتاحها بشكل رسمي.

وأضاف سعد أن رئيس الوزراء تفقد محاور محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها.

وتابع سعد أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن إيقاف البناء في القاهرة والجيزة تؤكد على أن بعض المناطق يمكن أن يتم إيقاف البناء فيها تماما لتكدسها والكثافة السكانية بها.

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وأضاف أنه سيتم عمل دراسة يقوم عليها مجموعة من الخبراء تصدر نتيجتها بعد 3 أشهر لتحديد الأحياء والمناطق التي سيتم منع البناء فيها بشكل قاطع.

وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وأن الازالات ستتم لمن لم يتقدم للتصالح ومن تقدم عليه الذهاب لدفع مقابل جدية التصالح أما من لم يتقدم فسيتم تنفيذ الإزالة الفورية .

وأشار سعد إلى أن الهدف من المحاور المرورية التي تم تفقدها اليوم هو تخفيف الضغط على الطرق وزيادة كفاءتها لمجاراة الكثافات السكانية وأكد رئيس الوزراء أن تكلفة محاور الجيزة 10 مليارات جنيه.