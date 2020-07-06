"الأوقاف" تكشف حقيقة التحقيق مع عبد الله رشدي بسبب حديثه عن التحرش

بعد تصريحات عبد الله رشدي، الداعية بوزارة الأوقاف، وحديثه حول أسباب التحرش، والتي من بينها الملابس المثيرة والمكشوفة للمرأة، الأمر الذي استنكره البعض، وكان محل جدل واسع على مواقع “فيس بوك وتويتر”.

وعلى مدار الساعات الماضية، وهناك حالة من التراشق بين أنصار عبد الله رشدي، ومن يهاجمونه بسبب تلك التصريحات، ووصل الأمر إلى تدخل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل ونجوم المجتمع، وكذلك بعض الدعاة الإسلاميين، كلٌ يدلي بدوله في الأمر، ما بين مؤيد ومهاجم لعبد الله، والتي وصلت حد التراشق بالاتهامات.



زاد الجدل، بيان صدر للمجلس القومي للمرأة بشأن الأزمة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجيع أعضائه، موجهين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قراره اليوم الاثنين، بإحالة الشيخ عبد الله رشدي إلي التحقيق فيما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولايحتملها وواقعنا الراهن.

بالتواصل مع وزارة الأوقاف للوقوف على حقيقة تحويل عبد الله رشدي للتحقيق، نفى الأمر وما جاء بالبيان السابق لـ”القومي للمرأة”، مؤكدين على أن الوزارة لم تحوله للتحقيق، وقد تكون المديرية هي من فعلت، إلا أن المديرية أيضًا نفت الأمر لـ”القاهرة 24″، مؤكدةً على أنه ملتزم بالتعليمات وفي عمله، ولا توجد مخالفات لتحويله للتحقيق.