عبدالعال للنواب: وزيرة الصحة تحاول الوصول إلى حلول في أزمة أطباء التكليف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، منفتحة على موضوع مشكلة أطباء دفعة تكليف مارس 2020، مؤكدًا أنها لاتكف عن محاولة إيجاد حلول لها بما يحقق الصالح العام وصالح الأطباء والتدريب المهني.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ووجه عبدالعال حديثه للنواب قائلًا: "وزيرة الصحة منفتحة مع هذا الموضوع، وأكيد حاليًا تحاول أن تجد حلول للصالح العام ولصالح الأطباء وصالح التدريب المهني لهؤلاء، والدولة مش واخدة منهم موقف، وفي جلسة سابقة تحدثت عن هذا الموضوع وضرورة الإسراع في حله، فهذه الكوادر الوزيرة حريصة عليهم، وقبل هذا وذاك هي طبيبة تنتمي للقطاع الطبي".

جاء ذلك، تعقيبًا على كلمة الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، الذي طالب فيها باحتواء شباب الأطباء وحل مشاكلهم حتى لا يلجأوا للهجرة للخارج واستقطابهم من جانب بعض الدول للاستفادة منهم نظرًا لكفاءتهم، قائلًا: "ابنائنا الأطباء خاصة البراعم لابد أن نحتويهم ونريحهم جغرافيًا، وفي تخصصاتهم بدلًا من هجرتهم للخارج، هم غاليين جدًا ومكلفين جدًا".