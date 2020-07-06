الأمن يكشف حقيقة تعرض طالبة جامعية وزميلاتها للتحرش منذ 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ادعاء طالبة وعدد من زميلاتها بتعرضهن لتحرش منذ 4 سنوات، وتبين بالفحص عدم صحة الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية نشر طالبة بإحدى الجامعات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشوراً يتضمن تعرضها وبعض زميلاتها لواقعة تحرش منذ 4 سنوات من طالب بالكلية، وإرساله بعض الصور المخلة لهن.

وتبين بالفحص أن الطالبة افتعلت الواقعة رغبةً منها فى الظهور والشهرة بأوساط زملائها، إثر تناول المنصات الإعلامية لواقعة مشابهة خلال الأيام القليلة الماضية بإحدى الجامعات الخاصة.

بدورها، ستحيل إدارة الجامعة الواقعة للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.