١٣ متعافيًا جديدًا من كورونا بحميات بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن مدير إدارة الطب العلاجي في مديرية صحة بني سويف، الدكتور أحمد بغدادي، تعافي ١٣ حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية، وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

من جانبه، أثنى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني، على حد قوله.

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