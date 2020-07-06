كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي يعزي نظيره الصيني في ضحايا الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، برقية عزاء إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، أعرب فيها عن خالص تعازيه بضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت المناطق الجنوبية للبلاد.

وقال "بوتين" في برقية العزاء: "إننا في روسيا نشاطر أولئك الذين فقدوا أقاربهم وأحباءهم نتيجة هذه الكارثة أحزانهم، ونأمل في الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين"، حسب بيان نشره الكرملين.

وسبق أن أرسل بوتين برقية تعزية مماثلة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

هذا وتسببت الفيضانات التي عمت على 26 منطقة صينية منذ مطلع العام الجاري، بوفاة وفقدان العشرات وألحقت أضرارا بقرابة 19,38 مليون مواطن، إضافة إلى أنها دمرت آلاف المباني وغمرت أكثر من 1,5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.