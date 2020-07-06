كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا في أمريكا.. تخطي وفيات الفيروس حاجز 130 ألفا حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، الإثنين، أن وفيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 130 ألفا، وسط تصاعد حالات الإصابة بالفيروس الذي تحول إلى جائحة عالمية.

واستمر المعدل الإجمالي للزيادة في الوفيات بالولايات المتحدة في الانخفاض على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلةالماضية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق: إن ارتفاع عدد الإصابات بجائحة كورونا ناتج عن زيادة الاختبارات التي تجريها الولايات المتحدة للكشف عن فيروس كورونا، وعاد مرة أخرى ليصف فيروس كرونا بأنه "فيروس الصين"، رغم ما تثيره هذه الصفة من انتقادات واتهامات بـ"العنصرية".

وذكرت "ترامب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ارتفاع حالات الإصابة بـ(فيروس الصين) الجديد يعزى لسبب إجراء الاختبارات المكثفة، فالوفيات انخفضت لكن أعدادها ثابتة"، مضيفاً أنه "يجب على وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة أن تبلغ عن ذلك الأمر، وأن أرقام الوظائف الجديدة تسجل أرقامًا قياسية!".

وأكد على أنه يجب محاسبة الصين على تقاعسها عن احتواء المرض، مشيرا إلى أنه إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح أو علاج للفيروس "قبل فترة طويلة" من نهاية 2020.

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