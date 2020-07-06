كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوظبي تنظم ورشة توعوية حول الدليل الإرشادي للعودة الآمنة إلى العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة توعوية "عن بعد"، وذلك حول "الدليل الإرشادي للعودة الآمنة إلى العمل"؛ حيث استضافت الورشة اختصاصي بيئة وصحة وسلامة السيد أحمد الفنجري.

وتناولت الورشة عدة محاور من أهمها: دور وجهود الدولة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وسياسة الصحة والسلامة للعمل أثناء انتشار الفيروس، والتعريف بفيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس ودور الموظف في مكافحة تفشي كورونا.

واستعرض المحاضر خلال الورشة نبذة تاريخية حول تفشي الأوبئة والفيروسات مثل: ظهور الملاريا عام 1880 وأصابت حوالي 200 مليون شخص، ظهرت الإنفلونزا الإسبانية حوالي عام 1819 وأصابت حوالي 500 مليون شخص، ظهرت الكوليرا عدة مرات وأصابت حوالي 4 ملايين شخص، كما ظهرت الإيبولا حوالي عام 1970 وظهرت مرة أخرى حوالي عام 2014، وظهرت إنفلونزا الخنازير والسارس وغيرها من الأمراض المعدية، وقدم المحاضر العديد من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها لدى عودة الموظفين إلى مقار العمل التقليدية.

كما أتاحت الورشة للمشاركين طرح استفساراتهم وتساؤلاتهم حول المحاور التي طرحت خلال الورشة بالإضافة إلى شؤون تتعلق بجائحة كورونا وسبل الوقاية منها.