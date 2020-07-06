الأمن البلجيكي يحذر من الإسلام السياسي الذي يروج له أردوغان والإخوان

الإثنين 6 يوليه 2020

حذر جهاز الأمن البلجيكي من أن "الإسلام السياسي"، بما في ذلك النسخة التي يروج لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، وتنظيم الإخوان تشكل تهديدا للبلاد.



وأدرج التقرير السنوي لجهاز أمن الدولة البلجيكي، "الإسلاموية" (الإسلام السياسي) كأحد التهديدات التي تواجهها بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية.

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واعتبر (في إس إس إي) أن صعود التطرف اليميني، والعدد المتزايد من الطلاب العسكريين في الجامعات، البلجيكية من التهديدات الرئيسية الثلاثة.

ووفقًا للتقرير، ينتشر في بلجيكا إلى جانب النسخة التركية من الإسلام، "التيار المدخلي"، الذي ينتمي إليه "المداخلة" أو "المدخليون"، وهو نوع من الفكر القائم على تعاليم تتماشى مع جماعة "الإخوان"، التي تصنف كمنظمة إرهابية في عدة دول