اليمن.. معارك ضارية شرق صنعاء والقوات الحكومية تكبد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة

الإثنين 6 يوليه 2020

أفادت مصادر عسكرية، بأن معارك هي الاشد ضراوةً على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، تخوضها القوات الحكومية بالمنطقة العسكريةالسابعة مسنودة برجال المقاومة الشعبية حيث تمكنت من قتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع القوات الحكومية.



كما غنمت عربات مدرعة وتمكنت من حرق آليات ومدرعات عسكرية وأسر عدد من عناصرالمليشيا.

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وقال مصدر عسكري، إن المعارك تدور على امتداد الجبهة ابتداءً من ميسرة الجبهة بنجد العتق ومروراً ببوابة صلب إلى ميمنة الجبهة في منطقة الجدافر.

كما شن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية تركزت على مواقع وآليات ومدفعية العدو كما دمرت تعزيزات كبيرة للحوثيين كانت قادمة من العاصمة صنعاء