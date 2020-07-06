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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة اليمنية والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
فتحت مليشيات الحوثي الإرهابية نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن المليشيات قامت باستهداف القرى بقذائف مدفعية الهاوزر ،كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 صوب مزارع المواطنين بشكل هستيري.
وأضافت المصادر ان القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها وخرواتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق محافظة الحديدة، أمام صمت وتجاهل المجتمع الدولي
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