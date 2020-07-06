الصين تنسحب من سهل متنازع عليه مع الهند

الإثنين 6 يوليه 2020

بدأت قوات صينية انسحابها من سهل متنازع عليه مع الهند في جبال الهيملايا، شهد اشتباكاً دامياً بين الجيشين كما أعلن، اليوم، مصدر عسكري هندي.



وصرح المصدر وفقا لوكالة فرانس برس: "انسحاب جيش التحرير الشعبي بدأ وفقاً للترتيبات التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء بين جنرالات" الجيشين.

وفي 15 يونيو، وقع اشتباك عنيف جداً بين جنود هنود وصينيين تم خلاله رشق حجارة واستخدام عصي مزودة مسامير في وادٍ متنازع عليه يقع في صحراء لاداخ (شمال الهند). وتدور نزاعات حدودية بين الهند والصين في هذه المنطقة.

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وكان ذلك أول اشتباك دامٍ منذ 45 عاماً بين القوتين النوويتين الجارتين، وأسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً. ولم تكشف بكين عدد الضحايا في صفوف قواتها.

ويؤكد البلدان عدم رغبتهما في التصعيد وإيجاد حل سلمي. والتقى ضباط كبار من الجانبين مراراً للاتفاق على ترتيبات فض الاشتباك.

وذكر مصدر عسكري هندي: "شوهد جنود صينيون يفككون الخيم والبنى التحتية" عند إحدى نقاط الاحتكاك في وادي غالوان. وعموماً لاحظ الجيش الهندي "تراجع آليات" عسكرية صينية في عدة نقاط متنازع عليها في المنطقة.

ولم يكشف المصدر ما إذا كانت القوات الهندية تقوم بانسحاب مماثل.