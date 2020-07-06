السيسي ورئيس إريتريا يبحثان قضية سد النهضة

الإثنين 6 يوليه 2020

بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإريتري أسياس أفورقي، بالقاهرة، اليوم، قضية سد النهضة الاثيوبي وملفات القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، حسبما أفاد موقع التليفزيون المصري اليوم، بأن الرئيس المصري أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفق المتحدث، شدد الرئيس المصري على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كل العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، إضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.

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بدوره، أعرب الرئيس أفورقي عن تطلع بلاده المتبادل إلى تطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الصعد، خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة وتدخلات خارجية متزايدة، وهو الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن.

وأشاد أفورقي بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي التي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى التباحث في آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة.

وحسب المتحدث، تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمي.