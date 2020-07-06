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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..الضالع.. مصرع 5 من الحوثيين بنيران القوات المشتركة في جبهة مريس والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
لقي خمسة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، صباح اليوم، بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع.
وقال مصدر عسكري، إن وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمال مديرية مريس، وتمكنت من قتل خمسة منهم وجرح آخرون فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.
وفي السياق ذاته، تمكنت المدفعية من تدمير إحدى الآليات القتالية التابعة للمليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة يعيس شمال مريس
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