"خليفة التخصصي" في رأس الخيمة ينجز 4000 موعد طبي «عن بعد»

الإثنين 6 يوليه 2020

أنجز مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة «إحدى مبادرات رئيس الدولة، أكثر من 4000 موعد طبي عن بُعد، وأكثر من 2000 عملية صرف للأدوية وتسليمها عبر المركبات، خلال الربع الثاني من العام الجاري، الذي تزامن مع أزمة جائحة «كورونا» العالمية.



حيث واصل المستشفى عملياته بشكل طبيعي عن بُعد، وذلك حفاظاً على سلامة المرضى والمراجعين، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة «كورونا».

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية بالمستشفى: «استطاع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، بفضل البنية التكنولوجية التي يتمتع بها، مواصلة جميع الخدمات والمواعيد الطبية الدورية عن بُعد، ما عدا المركز المتميز لطب وجراحة الأورام، نظراً لطبيعة الحالات التي تستدعي وجودهم لتلقي الاستشارات الطبية والعلاج.

والذي يشمل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، والذي تم بتطبيق أعلى معايير السلامة والتدابير الاحترازية، منعاً لانتشار العدوى، مع الحفاظ على التباعد الجسدي بين المرضى والطاقم الطبي».

Advertisements

وأضاف: «بلغ عدد المواعيد الطبية التي أنجزت عن بُعد، أكثر من 4000 موعد، ما يعكس وعي الجمهور والمرضى بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل إدارة المستشفى، إلى جانب حرص إدارة المستشفى على ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمرضى وعدم توقفها، حيث اشتملت خدمات المواعيد عن بعد، استشارة الطبيب في الحالات غير الطارئة، وإعادة تعبئة الأدوية، أو لمناقشة الفحوصات الطبية للمريض».

وأوضحت جوديث أنديرسون مديرة الصيدلية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة: «اشتملت عمليات تسليم الأدوية على 3 طرق رئيسة، وهي تسليم الأدوية من خلال المركبات، والتي بدأت خلال مايو الماضي، حيث بلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة أكثر من 2000 وصفة، ما ساهم في تقليل عدد دخول المرضى إلى مبنى المستشفى».

وأكدت أن عمليات التسليم تمت بسلاسة، ودون الحاجة للانتظار طويلاً، أو الخروج من المركبة، لأن المريض في العيادات الخارجية يستقبل رسالة نصية باللغتين العربية والإنجليزية، تفيده بموعد تسليم الأدوية، ما أدى إلى تقليل وقت الانتظار لأقل من 10 دقائق.

وأضافت: «قمنا بتوفير خدمة توصيل الأدوية للمنازل، وهي مخصصة لمجموعة محدودة من المرضى، حسب أوضاعهم وظروفهم الصحية، إلى جانب متابعة وإدارة علاج مرضى الأورام من المنزل حسب حالة المريض، وساهمت تلك الطرق التي وضعها مستشفى الشيخ خليفة التخصصي إلى تحسين سرعة وجودة الخدمات للمريض، وعدم انقطاعها، وضمان استمراريتها في وقت الأزمات، من أجل تحقيق راحة ورضا المرضى، وضمان سلامتهم».