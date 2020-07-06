شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا: فرنسا وبعض الدول لا ترغب بوجود تركيا في الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يوليه 2020 قال وزير خارجية تركيا، إن فرنسا وبعض الدول لا ترغب بوجود تركيا في الاتحاد الأوروبي.

Advertisements وذكرت قناة العربية في خبر عاجل أن الاتحاد الأوروبي، ذكر بأن الوضع الحالي ليس مثاليا لبحث عضوية تركيا. وقال الاتحاد الأوروبي، "منطقة شرق المتوسط مهمة وأساسية لنا".

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