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المشتركة تحبط محاولتي تسلل حوثية بحيس جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 6 يوليه 2020

أحبطت القوات المشتركة، الاثنين، محاولتي تسلل للمليشيات الحوثية على مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة.

 

مصادر عسكرية أفادت أن المليشيات الحوثية نفذت محاولتي تسلل على مواقع القوات المشتركة في حيس من جهة الشرق بإتجاه قرية المقانع وجهة الغرب بإتجاه قريتي شعب بني زهير والحلة.

 

 وأكدت المصادر أن القوات المشتركة اطبقت الحصار على العناصر الحوثية المتسللة وخاضت معها اشتباكات عنيفة انتهت بانسحاب المليشيات بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها خلال المواجهات.

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في السياق قالت المصادر إلى أن المليشيات رفعت من وتيرة تصعيدها على المدنيين حيث اصيب مواطن في حيس فيما احترق منزل مواطن أخرى ويدعى أحمد الديك في قرية بيت مغاري شمال غرب حيس جراء القصف المتعمد من مليشيات الحوثي.

 

وأشارت المصادر ان القوات المشتركة حددت مصادر النيران ووجهت لها ضربات حققت إصابات مباشرة في عمق بقايا جيوب المليشيات وتمكنت من إخمادها.

 

وتستغل مليشيات الحوثي الهدنة الأممية لارتكاب جرائمها بحق المدنيين من خلال استهدافها للأحياء السكنية في مختلف مديريات ومناطق الحديدة دون اكتراث للوضع الإنساني وفي ظل صمت وتخاذل أممي مريب

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