إب.. مقتل مواطن برصاص مسلح بالعدين وسط فوضى أمينة

الإثنين 6 يوليه 2020

قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وقالت مصادر محلية سكان محليون إن مواطنا من أبناء منطقة "قداس" بمديرية العدين غرب محافظة إب، قتل برصاص مسلح، بعد رفضه دفع جباية مالية.

وبحسب السكان فقد ذهب المواطن "محمد جسار" لأخذ مادة "النيس" من سائلة عنه على متن سيارته، بهدف استكمال بناء مسجد في منطقة " وادي عنه"، ولكن أحد المسلحين طلب منه مبلغ ألف يرال مقابل أخذ "النيس" فأعطاه، وبعد وقت يسير عاد إليه شخص آخر يدعى "فيصل مرشد نعمان" من أبناء منطقة "حيران" بمديرية فرع العدين وطلب مبلغ ألف ريال مجددا، فرفض سائق السيارة وقال أنه قد أعطى عمه المبلغ الذي يريده.

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وبحسب أقارب من الضحية فإن الجاني المدعو "فيصل مرشد نعمان" وبعد رفض السائق إعطائه المبلغ المالي صعد إلى سيارة المواطن وأطلق الرصاص عليه بشكل مباشر.

وأكدت مصادر متطابقة أن الجاني لاذ بالفرار عقب الجريمة.

وتشهد محافظة إب فلتان أمني تقوده مليشيا الحوثي والتي تحكم قبضتها على المحافظة، ومعه زادت الجرائم المروعة بشكل شبه يومي