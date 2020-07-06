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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الصحفيين المصريين إلى الناشطة المصرية آية حجازي: جرائمك لا تسقط بالتقادم.. ألا يكفيكي العبث بمصائر الاطفال والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يوليه 2020
شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوماً شديداً على الناشطة المصرية الوهمية المدعوة أية حجازي قائلة: جرائمك لا تسقط بالتقادم.. تعذيب الاطفال وتسريحهم وتعريضهم للاغتصاب واغتيال براءتهم وتحريضهم ضد الدولة أنة السقوط في مستنقع العنصرية.
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: ألا يكفيكي العبث بمصائر الاطفال ؟ثم تحاولين الترويج للعنصرية البغيضة التي انتقض العالم ضدها.
اضاف طوالة:لا مجال الدهشة أو الاستغراب؟فمن هم أمثالك ممن تخلوا عن الثوابت الوطنية ليس من الغريب أن يتخلوا عن المبادئ الإنسانية.
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