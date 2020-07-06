شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يبحث مع نظيره الإريتري الملفات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي، الذي يزور مصر حاليا، سبل دعم العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الإستراتيجي مع إريتريا في جميع المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس أفورقي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة وتدخلات خارجية متزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن.

وأشار المتحدث الرسمي المصري إلى أن اللقاء تطرق إلى آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمي.