شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إصابة جديدة بكورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء على 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات على 36.
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