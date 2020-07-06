شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالي يعثرون على رأس متفجر زرعه الحوثيون في الجوف والان نبدء بالتفاصيل
عثر الأهالي في مديرية المتون، غربي محافظة الجوف اليمنية، على رأس صاروخي متفجر يزن نحو 200 كغم، زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالقرب من منازل أحد المواطنين.
وأصيب مطلع الشهر الجاري عدد من المدنيين بينهم امرأة بانفجار لغم استهدف سيارة المواطن يوسف غليس، في مديرية المتون.
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