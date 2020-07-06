المملكة العربية السعودية تعلن الضوابط الصحية الخاصة بموسم الحج

أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربي السعودية الضوابط والمعايير الصحية التي سيتم اتباعها في موسم الحج للعام الجاري في ظل استمرار جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) أن الضوابط تتضمن منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح بدءاً من يوم الأحد 28 من ذي القعدة الموافق 19 من تموز/يوليو حتى نهاية يوم الأحد 12 من ذي الحجة الموافق 2 آب/أغسطس.

ويسمح بإكمال الحج للحالات المشتبه بإصابتها، بعد تقييمها من قبل الطبيب المختص، بحيث يتم إلحاقها بالمجموعة الخاصة بالحالات المشتبهة، كما تخصص عمارة منفصلة أو دور سكني على الأقل، وحافلة وجدول لمسار رحلة حج مناسب لوضع تلك الحالات.

وتقرر عدم تمكين أي شخص من القائمين على مسار الحج لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا من العمل حتى زوال تلك الأعراض، والحصول على قرار التعافي بتقرير من الطبيب المعالج.

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ويسمح بصلاة الجماعة مع التشديد على ارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة، وإبقاء مسافة التباعد بين المصلين، والرجوع في ذلك للبروتوكولات الخاصة بالمساجد.

وتضمنت الضوابط إلزام المعنييين بجدولة تفويج الحجاج إلى صحن الطواف، بما يضمن مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر، وتقليل الازدحام.

كما تتضمن منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز.

وسيتم رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا.