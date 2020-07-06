بشأن كورونا.. 200 عالم يوجهون رسالة إلى منظمة الصحة العالمية

طالب أكثر من 200 عالم من 30 دولة، منظمة الصحة العالمية، أن تأخذ على محمل الجد إمكانية انتشار فيروس كورونا المحمول جوا، مع ارتفاع أعداد الحالات حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست الرسالة، التي كتب فيها 239 عالما وبعثوها إلى المنظمة العالمية تحت عنوان "حان الوقت لمعالجة انتقال Covid-19 المحمول جوا"، والتي حاول فيها الموقعون رفع مستوى الوعي حول ما يقولون إنه "دليل متزايد على أن الفيروس يمكن أن ينتشر في الداخل من خلال الهباء الجوي الذي يبقى في الهواء، ويمكن أن يكون معديا حتى بكميات أقل مما كان يعتقد في السابق".
وأشاروا، إلى أن معظم المبادئ التوجيهية للصحة العامة ركزت في السابق على تدابير المسافات الاجتماعية، وغسل اليدين بانتظام والاحتياطات لتجنب رذاذ العطاس والسعال، لكن الموقعين أكدوا احتمالية انتشار الفيروس عن طريق الهواء، وأن هذا الأمر لم يكن موضع اهتمام من قبل مؤسسات الصحة العامة مثل منظمة الصحة العالمية.
وأشاروا، إلى أن معظم المبادئ التوجيهية للصحة العامة ركزت في السابق على تدابير المسافات الاجتماعية، وغسل اليدين بانتظام والاحتياطات لتجنب رذاذ العطاس والسعال، لكن الموقعين أكدوا احتمالية انتشار الفيروس عن طريق الهواء، وأن هذا الأمر لم يكن موضع اهتمام من قبل مؤسسات الصحة العامة مثل منظمة الصحة العالمية.
وتواجه منظمة الصحة العالمية انتقادات بشأن استجابتها وتعاملها مع فيروس كورونا، وكذلك دعوات بالإصلاح وتهديد أمريكي بقطع التمويل والانسحاب بالكامل.
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