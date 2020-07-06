بالصور.. حملة مكثفة في مدينة الصدر

واعلنت امانة بغداد في بيان لها "استمرار ملاكاتها في عدد من دوائرها البلدية ومنذ صباح يوم السبت الماضي ولغاية الان بحملة خدمية مكثفة واستنفار متواصل في قاطع بلدية الصدر الاولى شرق العاصمة".

وأضاف البيان أن "حملة تقوم على رفع النفايات وتنظيف الازقة والشوارع بالاضافة الى حملات التوعية وغيرها من الاعمال الخدمية الاخرى وبمتابعة مباشرة من قبل الكادر المتقدم في امانة بغداد".