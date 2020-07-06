نائب ينتقد سوء ادارة مستشفى الكندي في التعامل مع كورونا

وقال الدلفي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "سوء الادارة والتقصير في طريقة التعامل مع الحالات المصابة بفايروس كورونا وتجاهل الوضع الصحي لاشخاص المصابين باتت واضحة في مستشفى الكندي"، مضيفا ان "هذا الامر بات لايمكن السكوت عنه وخاصة كونه يتعلق بحياة المواطنين".واوضح،اننا "نحمل مدير المستشفى الدكتور سالم البهادلي مسؤولية التقصير تجاه ارواح المواطنين المشخصة اصابتهم بوباء كورونا والراقدين في تلك المستشفى".

واشار الدلفي، الى ان " شكاوى وصلتنا تجاه ادارة المستشفى في طريقة التعاطي مع قضايا المصابين بوباء كورونا والتعامل المزاجي من قبل مدير المستشفى بصدد هذا الموضوع".

وطالب النائب الدلفي،وزير الصحة حسن التميمي "باقالة مدير مستشفى الكندي من منصبه نتيجة الاهمال والتقصير الذي يكتنف عمل المستشفى".

