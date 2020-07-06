نائب ينتقد سوء ادارة مستشفى الكندي في التعامل مع كورونا

انتقد النائب علاء سكر الدلفي، الاثنين،سوء ادارة مستشفى الكندي واجراءاتها المتخذة في التعامل مع وباء كورونا.
واوضح،اننا "نحمل مدير المستشفى الدكتور سالم البهادلي مسؤولية التقصير تجاه ارواح المواطنين المشخصة اصابتهم بوباء كورونا والراقدين في تلك المستشفى".
واشار الدلفي، الى ان " شكاوى وصلتنا تجاه ادارة المستشفى في طريقة التعاطي مع قضايا المصابين بوباء كورونا والتعامل المزاجي من قبل مدير المستشفى بصدد هذا الموضوع".
وطالب النائب الدلفي،وزير الصحة حسن التميمي "باقالة مدير مستشفى الكندي من منصبه نتيجة الاهمال والتقصير الذي يكتنف عمل المستشفى".
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