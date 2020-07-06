243 اصابة بكورونا في جانب الرصافة من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اصابات اليوم موزعة كالتالي:



• قطاع النهروان 8 حالات

• قطاع الشعب 13 حالة

• قطاع الصدر 4 حالات

• قطاع البلديات الاول 11 حالة

• قطاع الاستقلال 10 حالات - 46 حالة خلال حملات الرصد الوبائي الفعال للقطاعات الصحية• قطاع النهروان 8 حالات• قطاع الشعب 13 حالة• قطاع الصدر 4 حالات• قطاع البلديات الاول 11 حالة• قطاع الاستقلال 10 حالات - 197 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 61 حالة ضمن المحلات 536, 521, 505, 537, 565, 555, 536, 550, 552, 518, 546, 559, 530, 571, 529, 534, قطاعات 35, 5, 11, 13, 7, الزراعي, الكيارة

• الكرخ القادسية حالتين محلة 602

• سبع قصور حالة واحدة

• محافظة ديالى حالة واحدة بعقوبة

• الزعفرانية 5 حالات الزراعي, المعسكر,

• الغدير حالة واحدة

• حي اكد حالتين محلة 773

• الكرخ المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

• الكرخ الغزالية حالتين شارع البدالة

• الرشاد حالة واحدة

• زيونة 5 حالات محلة 714, 716, 712, 718

• الكرادة 4 حالات محلة 903, 901, الزوية

• حي الزهراء حالة واحدة محلة 757

• العبيدي 11 حالة محلة 754, 773, 752, الشهداء

• بوب الشام حالة واحدة

• المدائن 13 حالة جسر ديالى، الزراعي

• البلديات 8 حالات محلة 732, 730, 731, 742,

• حي السلام حالتين محلة 408, 412

• الدورة حالة واحدة محلة 883

• الشعب 12 حالة محلة 339, 343, 357, 331, البنوك, شارع الصحة, حي اور

• بغداد الجديدة حالة واحدة

• الكرخ الشعلة حالة واحدة محلة 460

• الكرخ الدولعي حالة واحدة

• الراشدية حالة واحدة

• الامين 3 حالات محلة 737, 751

• الحسينية حالة واحدة محلة 207

• شارع فلسطين حالة واحدة محلة 503

• الاعظمية 4 حالات محلة 312, راس الحواش • الزعفرانية 5 حالات الزراعي, المعسكر,• الغدير حالة واحدة• حي اكد حالتين محلة 773• الكرخ المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان• الكرخ الغزالية حالتين شارع البدالة• الرشاد حالة واحدة• زيونة 5 حالات محلة 714, 716, 712, 718• الكرادة 4 حالات محلة 903, 901, الزوية• حي الزهراء حالة واحدة محلة 757• العبيدي 11 حالة محلة 754, 773, 752, الشهداء• بوب الشام حالة واحدة• المدائن 13 حالة جسر ديالى، الزراعي• البلديات 8 حالات محلة 732, 730, 731, 742,• حي السلام حالتين محلة 408, 412• الدورة حالة واحدة محلة 883• الشعب 12 حالة محلة 339, 343, 357, 331, البنوك, شارع الصحة, حي اور• بغداد الجديدة حالة واحدة• الكرخ الشعلة حالة واحدة محلة 460• الكرخ الدولعي حالة واحدة• الراشدية حالة واحدة• الامين 3 حالات محلة 737, 751• الحسينية حالة واحدة محلة 207• شارع فلسطين حالة واحدة محلة 503• الاعظمية 4 حالات محلة 312, راس الحواش

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