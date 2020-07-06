2020-07-06 | 16:42
1,092 مشاهدة
اعلن نادي نفط الوسط ضم لاعب جديد لصفوف فريقه الكروي استعداداً للموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، ان "ادارة نادي نفط الوسط، تعاقدت مع لاعب الزوراء السابق عبد الله عبد الأمير، لتمثيل عندليب الفرات في الموسم المقبل".
بذكر ان عبد الأمير سبق وان لعب لأندية عدة وهي: الزوراء والديوانية والنجف وامانة بغداد والكرخ.
بذكر ان عبد الأمير سبق وان لعب لأندية عدة وهي: الزوراء والديوانية والنجف وامانة بغداد والكرخ.
كانت هذه تفاصيل خبر عندليب الفرات يضم لاعباً من النوارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.