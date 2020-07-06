عندليب الفرات يضم لاعباً من النوارس

وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، ان "ادارة نادي نفط الوسط، تعاقدت مع لاعب الزوراء السابق عبد الله عبد الأمير، لتمثيل عندليب الفرات في الموسم المقبل".

بذكر ان عبد الأمير سبق وان لعب لأندية عدة وهي: الزوراء والديوانية والنجف وامانة بغداد والكرخ.

