تفاصيل تكشف لأول مرة عن وفاة ابن الرئيس الثالث لجمهورية العراق 'صور'

تحدث الابن الأكبر لرئيس العراق الأسبق، عبد الرحمن عارف الجميلي، اليوم الاثنين، عن وفاة شقيقه الأصغر، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر مرض عضال، في بغداد.

وأكد قيس عبد الرحمن عارف الجميلي، أن شقيقه نبيل عبد الرحمن، توفي في المنزل الرئيسي للعائلة ببغداد، بعد صراع مع المرض لثلاثة شهور، ودفن في مقبرة خاصة بالعائلة بمقبرة الكرخ في العاصمة.

ولفت عارف إلى أن "شقيقه من مواليد 21 آذار عام 1948، حاصل على شهادة هندسة الميكانيك الزراعي من ألمانيا الغربية، وعائلته مكونة من 4 أفراد هو، وزوجته، وابنه وابنته، قسم منهم داخل العراق، والآخر خارج البلاد".

ووافت المنية، الابن نبيل، بعد انتشار "السرطان" في أنحاء جسده، ولم تفلح جميع العلاجات التي كان يأخذها في إنقاذه من هذا المرض الملقب بالخبيث.

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وتحفظت عائلة الرئيس الأسبق للعراق، على إجراء مجلس عزاء في الظروف الحالية، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة في البلاد لمنع التجمعات والمجلس حفاظا على سلامة الجميع من انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص إلى آخر.

وأضاف عارف، أنه وعائلته، اكتفوا بتلقي التعازي بوفاة شقيقه، عبر الاتصالات الهاتفية، ومواقع التواصل الاجتماعي، معبرا بقوله إن "شقيقي نبيل محبوب من قبل الجميع، وذو قلب طيب، وحائز على صداقة الجميع، وكان قد أخذ جميع العلاجات، والأطباء لم يقصروا معه بشيء لكن المرض خبيث أوصلة لمرحلة صعبة جدا حتى توفي".

ونفى نجل الرئيس الأسبق للعراق، وفاة شقيقه في الأردن، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية، والدولية يوم أمس.

وعاد الرئيس الأسبق، للاغتراب مجددا، بعد الاجتياح الأمريكي للعراق، في 2003، متوجها إلى الأردن التي عاش فيها حتى وفاته في 24 آب 2007 ليدفن في مقبرة شهداء الجيش العراقي بمدينة المفرق الأردنية.