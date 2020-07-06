البرلمان المصري يوافق على تعديلات إنشاء مجلس الأمن القومي

وافق مجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014، بإنشاء مجلس الأمن القومي.



ويقضي التعديل، باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها ودستورها وأمن البلاد، وسلامة أراضيها، والنظام الجمهوري، والمقومات الأساسية للمجتمع، ووحدته الوطنية إلى خطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

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يأتي مشروع القانون في ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، وتتضمن بأنه في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية؛ لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وبحسب نفس المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعي لحضور الاجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

ووفقًا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.