الأمم المتحدة تؤكد وقوع "جرائم حرب" في الكونغو

قالت الأمم المتحدة، إن الهجمات الوحشية الممنهجة التي شنها إرهابيون في الكونغو خلال الثمانية عشرة شهرا الماضية ربما تصل إلى حد جرائم الحرب.



وأفاد تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، الإثنين، بأن القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة تعمل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019.

وأضاف التقرير "في أغلب الحالات، أساليب تنفيذ الهجمات تشير إلى نية واضحة لعدم ترك أي ناجين، أسر بالكامل أبيدت عن بكرة أبيها".

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وأضاف "الهجمات ربما تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأوصي تقرير سابق لمكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان السلطات الكونغولية بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، والاستمرار في جهود المصالحة بين المجموعات العرقية، وبتعزيز وجود مؤسسات الدولة والقوات المسلحة في المنطقة لضمان الأمن لجميع المجتمعات والتعايش السلمي.

وحث التقرير السلطات على إجراء تحقيق مستقل ونزيه في أحداث العنف بالإضافة إلى ضمان حق الضحايا في التعويض، والحصول على الرعاية الطبية والنفسية.