استشهاد الأسير الفلسطيني سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الإثنين، استشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75) عاما من سكان حي الشجاعية بقطاع غزة، في عيادة سجن الرملة، والمعتقل في سجون الاحتلال منذ 26 عاما.



وأوضحت الهيئة، أن الأسير الغرابلي، استشهد اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وتعمد إهمال الحالة الصحية له بشكل متعمد من قبل إدارة السجون الإسرائيلية والتي تنتهجها كوسيلة انتقامية بحق الأسرى المرضى.

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ولفتت، إلى أن الأسير الشهيد الغرابلي، اعتقل في العام 1994 وحكم الاحتلال عليه بالسجن مدى الحياة، وتعرّض للعزل الانفرادي لسنوات طويلة تعرض فيها لعدة أمراض كمرض السكري والضغط وضعف السمع والإبصار، وسرطان البروتستات.

وكانت جمعية "واعد" (تهتم بشؤون الأسرى) قالت إن إدارة سجن السبع أخبرت الأسرى باستشهاد الغرابلي قبل أن تعود وتفيد بأنه في حالة موت سريري.

واتهمت الجمعية، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي بأنه يتلاعب بمشاعر ذوي الأسرى وطالبت الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإجبار الاحتلال للكشف عن مصير الأسير الغرابلي.