الامارات.. الإسعاف الوطني يطلق حملة للتوعية بسبل العودة الآمنة والوقاية من "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق الإسعاف الوطني حملة توعية تحت شعار "خلك حريص.. #أنت_مسؤول" تستهدف العاملين والمتعاملين لتعزيز الشعور بالمسؤولية والحرص المجتمعي على الالتزام بالتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال الفترة الحالية لضمان عودة تدريجية آمنة إلى الحياة الطبيعية.



تأتي الحملة في إطار عودة موظفي الحكومة الاتحادية بنسبة 100% إلى مقار أعمالهم وفق إجراءات الأمان والسلامة المتبعة والموصى بها من قبل الجهات المختصة، والإسهام في تعزيز جهود الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ومواصلة مسيرة الإمارات التنموية.

تستمر الحملة على مدار الفترة المقبلة في جميع منصات الإسعاف الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن ارشادات وقائية ونصائح يومية موصى بها من الجهات الصحية المعنية في الدولة، لتوعية الأفراد بالخطوات السليمة الواجب اتباعها من أجل حماية أنفسهم ومن حولهم من الإصابة بالمرض.

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وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري: "لا تزال الدولة تبذل جهوداً حثيثة وتواجه بخطوات ثابتة جائحة كوفيد 19 في الوقت الذي نعود فيه جميعاً إلى أعمالنا ونمارس حياتنا اليومية في الخروج وزيارة مراكز التسوق والمطاعم وغيرها من الأنشطة، لذا نناشد الأفراد التحلي بالمسؤولية عبر مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة الصادرة والموصى بها من الجهات المعنية وعدم التهاون بها، وذلك من أجل مساندة حكومة الإمارات في المضي قدماً معاً لاجتياز هذه المرحلة بنجاح".

وأضاف أن "نجاحنا في الالتزام والتضامن معا سيسهم في إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي بشكل كامل وسنصبح أقوى في مواجهة أي أزمة قادمة لا قدر الله".

وأكّد الهاجري مواصلة الإسعاف الوطني التزامه بالعمل بكل إمكانياته وطاقته على الخطوط الأمامية في مواجهة هذه الجائحة والاستجابة للحالات الطبية الطارئة والحوادث.

وذكّر أفراد الجمهور بأهمية التصرف بمسؤولية عند طلب خدمات الإسعاف الحيوية عبر رقم طوارئ الإسعاف 998 لضمان سرعة الاستجابة لمن هم بأمس الحاجة إليها.

يُذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في الإمارات الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى، ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.