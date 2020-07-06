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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة و510 إصابات جديدة بـ"كورونا" في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت مملكة البحرين، اليوم، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكرت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، ان الإصابات الجديدة من بينها 284 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 223 حالة لمخالطين لمصابين وثلاث حالات قادمة من الخارج.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المتعافية بلغ 24649 حتى الآن بعد تسجيل 690 حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 4620 حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 98 حالة.
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