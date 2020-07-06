شكرا لقرائتكم تفاصيل حج هذا العام.. 70% من المقيمين في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون 70% من إجمالي حجاج هذا العام، فيما نسبة السعوديين 30% فقط، على أن يقتصر حج المواطنين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أوضحت أنه سيتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

إلى ذلك، أشارت إلى أن الأولوية من غير السعوديين المقيمين ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من الفيروس، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

كما أضافت أن من تتوفر فيهم المعايير من المقيمين يمكنهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي: ‏(localhaj.haj.gov.sa) الذي ستتم إتاحته لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الاثنين 15 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 من شهر يوليو 2020م، حتى يوم الجمعة 19 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 من شهر يوليو 2020، حيث سيكون بإمكان من تنطبق عليهم المعايير التسجيل خلال أي وقت من الأيام الخمسة.

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اختيار إلكتروني

وأضافت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونياً من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.

إلى ذلك، أكدت الوزارة حرص الحكومة على إقامة شعيرة الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على حجاج بيت الله الحرام، موضحة أنه تم إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي سيتم تنفيذها بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن.



تسجيل مبدئي

وكانت الوزارة الحج أعلنت في وقت سابق، الاثنين، التواريخ المحددة للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج من المقيمين. وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن التقديم بالطلب هو تقديم مبدئي، ولا يعتبر تسجيلا نهائيا للحج إلا بعد صدور الموافقة النهائية من المسار بعد التأكد من مطابقة المعايير الصحية و التنظيمية، مشيرا إلى أنه سيتم الإشعار بنتيجة التقديم من خلال رسالة نصية على الهاتف الجوال الذي سيتم تعريفه وربطه بالطلب عند التقديم، كما يعتبر الطلب ملغى في حالة عدم استكمال المتطلبات الصحية أو التنظيمية، وفي حالة ثبوت عدم تطابق في البيانات المقدمة يحق للوزارة إلغاء الموافقة في أي وقت.

يذكر أن إمارة مكة المكرمة أعلنت، أمس الأحد، عن البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج 1441هـ، والتي تشمل مقدمي الخدمة، والعمائر السكنية وأماكن الطعام والحافلات وعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات والحرم المكي.