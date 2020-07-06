قبلت شركة الاتصالات التي يعمل بها بسام زكي، نائب الرئيس التنفيذ للشئون التجارية، استقالته من منصبه على خلفية الاتهامات التي وجهت لابنه بالتحرش بعشرات الفتيات، واتهام الأب بالتستر على نجله، واستخدام نفوذه في التغطية على الحوادث.
وقال مصدر مسئول في الشركة، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن الإدارة استدعت بسام زكي لمناقشته بشأن ما هو منسوب إليه، تمهيدًا لاتخاذ ما هو مناسب من قرارات.
وأشار المصدر، إلى أن “زكي” عرض تقديم استقالته لرفع الحرج عن الشركة، وعدم تعريض سمعتها لأى سوء أو مزاعم بالتستر على الجريمة وتوفير حماية قانونية أو وظيفية لابنه والنأي بها عن تفاصيل القضية والواقعة، مبينًا أن الإدارة قبلت الاستقالة.
ويعمل زكي في هذا المنصب منذ أكثر من عامين بعد عدد من المناصب تولاها في شركات متعددة الجنسية تعمل في قطاع الاتصالات، ويتعرض لهجوم حاد خلال الفترة الجارية بسبب مزاعم تجاهله البلاغات المقدمة ضد نجله ومساعدته على الهروب.
وأثارت تصريحات زكي المنسوبة له فى إحدي برامج التوك شو، حالة من الجدل لدي الرأي العام، بشأن ما وصفوه واعتبروه تبرير لجريمة التحرش والاغتصاب المتهم فيها نجله، خاصة فيما يتعلق بمكان الواقعة وتفاصيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة بسام زكي والد الشاب المتهم بالتحرش بـ 100 فتاة من منصبه بإحدى شركات الاتصالات الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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