حصيلة فيروس كورونا في العالم

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أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 534,306 شخصا في العالم منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهوره في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الإثنين.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 11,471,530 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,991,700 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 129,947 وفاة من أصل 2,888,729 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 906,763 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 64,867 وفاة من أصل 1,603,005 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44,220 وفاة من أصل 285,416 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,861 وفاة (241,611 إصابة)، والمكسيك مع 30,639 وفاة من أصل 256,848 إصابة.

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وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,557 إصابة (4 إصابات جديدة بين الأحد والإثنين) تعافى منها 78,518 شخصاً.

وأحصت أوروبا الإثنين حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، 199,488 وفاة من أصل 2,732,490 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138,675 (2,994,265 إصابة).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجّلت 128,173وفاة (2,921,101 إصابة)، وآسيا 38,463 وفاة (1,505,902 إصابة) والشرق الأوسط 17,998 وفاة(829,047 إصابة) وإفريقيا 11,374 وفاة (478,615 إصابات) وأوقيانيا 135 وفاة (10,111 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.