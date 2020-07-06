الدولار يتراجع في البنوك.. والسعر ينخفض لأقل من 16 جنيهًا بـ"قناة السويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار 3 قروش مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل إلى 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنكي القاهرة، والتعمير والإسكان، إلى 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 7 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنكي كريدي أجريكول، والعربي الإفريقي إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 8 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.