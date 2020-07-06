بوتين: من غير المعروف متى ستفتح أوروبا حدودها أمام الروس

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن قطاع الطيران في روسيا والعالم يمر بفترة عصيبة في ظل جائحة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس التاجي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الروسي مع رئيس الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" فيتالي سافيليف اليوم،

حيث تم بحث المسائل المتعلقة بقطاع الطيران في روسيا.

وقال بوتين، إنه لا يزال من غير المعروف متى ستفتح أوروبا الحدود أمام المواطنين الروس.

ولفت بوتين إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع

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الطيران، حيث توقف هذا القطاع بشكل شبه كامل في ظل القيود التي فرضتها الدول لمكافحة الفيروس.

من جهته أشار سافيليف إلى بدء نمو مبيعات الرحلات المحلية بعدما تم رفع القيود في العديد من المناطق في روسيا.

ووفقا لرئيس الشركة الروسية فإن "إيروفلوت" تخطط لنقل نحو 30 مليون مسافر خلال العام الجاري، مع الالتزام بتنفيذ إجراءات احترازية بسبب جائحة كورونا.