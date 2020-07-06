أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن قطاع الطيران في روسيا والعالم يمر بفترة عصيبة في ظل جائحة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس التاجي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الروسي مع رئيس الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" فيتالي سافيليف اليوم،حيث تم بحث المسائل المتعلقة بقطاع الطيران في روسيا.
وقال بوتين، إنه لا يزال من غير المعروف متى ستفتح أوروبا الحدود أمام المواطنين الروس.
ولفت بوتين إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع
من جهته أشار سافيليف إلى بدء نمو مبيعات الرحلات المحلية بعدما تم رفع القيود في العديد من المناطق في روسيا.
ووفقا لرئيس الشركة الروسية فإن "إيروفلوت" تخطط لنقل نحو 30 مليون مسافر خلال العام الجاري، مع الالتزام بتنفيذ إجراءات احترازية بسبب جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: من غير المعروف متى ستفتح أوروبا حدودها أمام الروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.