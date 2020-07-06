السعودية تفتتح أول مستشفى لعلاج الإبل

افتتح في منطقة القصيم السعودية أول مستشفى متخصص لعلاج الإبل، ينتظر أن يكون أكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج سفينة الصحراء في العالم.
وحضر حفل الافتتاح أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بنعبد العزيز، ومسؤولون حكوميون، بعد تأجيل افتتاحه عدة مرات بسبب إغلاقات كورونا.
ويقع المستشفى شرق مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، وهو مملوك لشركة خاصة أنفقتأكثر من مئة مليون ريال (أكثر من 26 مليون دولار) على تجهيز المركز البيطري في أول استثمار من نوعه بالقطاع مع تزايد الاهتمام الحكومي بتنمية قطاع تربية الإبل.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد، أربعة آلاف مطية، ومقام على مساحة تبلغ 70 ألف متر مربع.
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