الاحتلال الإسرائيلي يُخطر الفلسطينيين بهدم 30 منزلًا ومنشأة في القدس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم 30 منزلًا ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
قال عضو لجنة متابعة العيسوية محمد أبو الحمص - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، وزعت عشرات الإخطارات بالهدم على منشآت ومنازل للمقدسيين في مختلفأحياء البلدة، مضيفًا أن طواقم البلدية صورت عددًا من المنشآت والمنازل بعد اقتحامها، منها ما هو قيد الإنشاء والآخر مأهول.
يذكر أن العيسوية تتعرض إلى حملة انتهاكات ممنهجة من القمع والتنكيل،ويحرم الاحتلال اهاليها من التوسع العمراني فيأراضيهم.
و في سياق متصل من ممارسات الأحتلال أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري.
حيث نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة عرابة وأوقفت المركبات المارة على شارع جنين – نابلس وقرى منطقة يعبد وعرابة، وأعاقت تحركات المواطنين بعد أن استجوبتهم، كما كثفت من تواجدها العسكري على حاجز "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.
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