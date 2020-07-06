قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:" إنه منذ أعوام عديدة كان من الممكن التنبؤ بحدوث مواجهة بين الولايات المتحدة والصين، ولكن ليس بالمستوى الذي نشهده حالياً".
وأضافت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "منذ 3-4 أعوام كان من الممكن تخيل مواجهةبين واشنطن وبكين، وما نراه اليوم من حروب تجارية وعقوبات وقوائم الحظر، التي يتبادلونها، كان من الممكن التنبؤ بها، ولكن ليس على المستوى الذي نراه اليوم".
يُذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تدهورت في الفترة الأخيرة مجددا بسبب مشروع القانون، الذي أعده البرلمان الصيني لـ "حماية الأمن القومي لهونج كونج"، والذي تعتقد واشنطن أنه يهدف إلى القضاء فيها على الحكم الذاتي الموسع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بتطبيق العقوبات وسحب الوضع الخاص لهونج كونج، بينما رفضت الصين أي انتقاد وذكرت أن قضية هونج كونج هي شأنها الداخلي فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: المواجهة بين أمريكا والصين كان يمكن التنبؤ بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.